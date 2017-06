Stort petanque-stævne

Søborg Petanque Klub var den 6. juni vært for ”Stafetten” under DGI – Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.65 spillere fra klubber i hele Storkøbenhavn mødte op trods truende mørke aftenskyer. Gladsaxe Stadions 10 baner var ikke nok, så enkelte spillede på det nyanlagte grus ved cykelstativerne, fortæller Niels Kibshede fra Søborg Petanque Klub.

Straks efter at sidste kamp var afsluttet, begyndte regnen at styrte ned, men heldigvis ikke før. Stafetten kører hver tirsdag aften sommeren igennem på forskellige baner i Storkøbenhavn.