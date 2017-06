Svømmehallen er en skandale

Åbent brev til lederen af Gladsaxe Svømmehal:

Det er undertegnede komplet uforståeligt, at reparationer og vedligeholdelse af Gladsaxe Svømmehal negligeres i den grad, at det efterhånden er mere en pligt end en fornøjelse at benytte svømmehal og sauna.

Et udpluk af manglende reparationer: 4 vanddyser virker ikke i henholdsvis dame/herrebaderummet.

(Vi er mange, der bader ad gangen; bl.a. skoleklasser og vandgymnastikbrugere). Saunaen er i udu mindst en gang om ugen.

Det samme gælder varmtvandsbassinet, hvor også dysehovederne har tabt pusten.

Flere lysstofrør over spejlene i omklædningsrummet virker ikke. Hårtørrerne er flere måneder om at blive repareret.

Personalet i svømmehallen er konstant udsat for klager og er meget ulykkelige over forholdene.

De har også viderebragt vore klager. Svømmehallen lukker i en længere periode 1. november, man får den tanke, at alle reparationer kan vente til der lukkes. Kommunen burde skamme sig!

På vegne af morgenbadere og andre brugere.

Kate Molge,