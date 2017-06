Swingende Jazzfest i jubilæumsåret

Gladsaxe Jazzklub har fået skabt en levedygtig tradition med sine udendørs koncerter i juni. Der er fuld fart på, når der spilles på pladsen ved Erik Bøghs Alle og i Aldershvile Slotspark.

Gladsaxe Jazzklub fylder 10 år i år, og aktiviteterne hare været mange undervejs.

Og i weekenden præsenteres råswingende blues, rythm’n blues, soul, 2nd line, funk – bl.a. med Copenhagen Blues Brothers.

For syvende år i træk afholdes der udendørs jazzfest i Gladsaxe. Over tre dage afvikler jazzklubben syv udendørs koncerter i to bydele. En god musikalsk tradition fortsætter med støtte fra Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Jazzklub har indgået en flerårig samarbejdsaftale med Gladsaxe Kommune om afholdelse af udendørs jazzkoncerter – en direkte udløber af Byrådets kulturpolitik.

New Orleans Jazz, Blues, Swing, Bebop,Jump og Jive og flere andre af jazzens genrer har kendetegnet de foregående års koncerter.

Og det bliver der ikke ændret på i dette jubilæumsår for klubben.

Knap 50 professionelle musikere optræder fredag, lørdag og søndag på den overdækkede scene i henholdsvis Søborg og Aldershvile Slotspark.

Der vil også i år blive rejst et stort festtelt til det fremmødte publikum – så uanset vejrets lune, gennemføres alle koncerter. Med borde, stole og bænke både uden for og inden for i teltet vil der være skabt en helgardering for jazzfesten.

Ikke mindst for koncerterne i Slotsparken om søndagen krydses der fingre for, at arrangementet vil blive begunstiget af godt vejr.

Flere og flere af jazzfestens gæster har de senere år benyttet anledningen til at gøre parkbesøget til en ’skovtur’.

Et godt søndagsvejr inspirerer til at medbringe egne tæpper, festivalstole, parasoller, klapborde og stole… og ikke mindst egne madkurve.

Naturligvis er der tænkt på muligheden for at kunne købe mad og drikkevarer under de tre jazzdage.

Jazzklubben samarbejder fortsat med Konditoriet Grannys House, der vil være at finde på jazzarealet.

Cirkus Panik kommer

Også i år tilbydes der søndag formiddag i Slotsparken en cirkusforestilling for børn og voksne.

Cirkus Panik præsenterer balancekunst, klovneri, jonglering, akrobatik, ild og dramatik Efter forestillingen slippes jazzen så løs.

Gladsaxe Jazzfest 2017 slutter søndag eftermiddag med et festfyrværkeri af New Orleans-jazz og swing.

Den svenske trompetist, Björn Ingelstam, har samlet dygtige musikere fra det danske og svenske jazzmiljø,

og sammen vil sekstetten skabe en swingende musikalsk ramme for et festligt Release-Party.

Jazzklubbens nye CD vil kunne erhverves til en reduceret pris, forlyder det.