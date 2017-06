Tidsplan klar for Sundhedshuset

Det tværfaglige sundhedshus bliver taget i brug i sommeren 2022 – og ikke som tidligere meddelt i slutningen af 2021. Det afslører Ejendomscentrets reviderede tidsplan for Sundhedshuset, som både Seniorudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget behandlede på deres udvalgsmøder.

For at få alle borgergruppers behov på bordet så tidligt i processen som muligt, var der enighed i udvalgene om, at repræsentanter fra SIND og Ældresagen også skal indgå i referencegruppen. De lokalforeninger og råd som i forvejen er sikret plads i referencegruppen er Seniorrådet, Handicaprådet, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Lungeforeningen, Hjernesagen, Landsforeningen Lænken og SMART Recovery.

Behovene skal fremlægges på referencegruppens første møde i september. De kommende lejere og private samarbejdspartnere i Sundhedshuset – for eksempel praktiserende læger, sygeplejesker, fysioterapeuter – inddrages gennem individuelle møder og eventuelt med en repræsentant i referencegruppen.

Umiddelbart starter arbejdet med programoplægget, hvor funktionerne i Sundhedshuset vil blive synliggjort.

Programoplægget skal indarbejdes i byggeprogrammet, som går mere i dybden med behov og etableringsudgifter.

Fakta

Til oktober 2017: Udarbejdelse af programoplæg.

Marts 2018: Udarbejdelse af byggeprogram.

Sommer 2018: Politisk godkendelse af anlægsbudget samt bygherrerådgiverudbud

Sidst i 2019: Udbudsmateriale og EU-totalrådgiverudbud

Sommer 2020: Lokalplanproces samt politisk godkendelse af projektforslag

Sommer 2021: EU-udbud for byggeri

Sommer 2021 til sommer 2022: Byggeperiode

Sommeren 2022: Ibrugtagning.