Tjen penge på ryggen

Tag en lur på sofaen og vågn som en holden mand. Eller kvinde. De gyldne tider på boligmarkedet er tilbage igen. De afslører statistikken over kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Gladsaxe.

Da boligmarkedet nåede bunden i 1. kvartal i 2009 kostede hver boligkvadratmeter 19.012 kroner. Otte år senere – i 1. kvartal 2017 – koster den samme kvadratmeter 28.680 kroner. Det er en stigning på 51 procent. Det viser netop offentliggjorte tal fra Finans Danmark.

Det er indbringende at være boligejer i Gladsaxe. Et illustrativt eksempel. En bolig til en værdi af 4 millioner kroner i 2009 koster i dag 6 millioner kroner. Det giver en årlig ”gevinst” på 250.000 kroner – svarende til 685 kroner om dagen. Man kan også sige, at det er 28,54 kroner i timen døgnet rundt i otte år!

Nu er misundelse en grim ting. Men overraskende nok så viser det sig, at den procentvise prisstigning på ejerlejligheder i Gladsaxe Kommune fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2017 har været højere end på parcel- og rækkehuse – en stigning fra 16.683 kroner pr. kvadratmeter til 26.217 kroner.

Gladsaxe og andre sammenlignelige kommuner som København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Tårnby har også oplevet en prisstigning på mere end 50 procent. Helt i toppen ligger Frederiksberg, hvor priserne er næsten fordoblet – 93 procent – siden bundniveauet.

Nu er det jo heller ikke sådan, at SKAT flår dig for denne ”gevinst”. For at sige det mildt. Til gengæld er er en fortjeneste ikke det samme som en gevinst på papiret… De første boligøkonomer har da også truttet i dommedagsbasunerne og meldt boligboblens komme i det ikke så fjerne.