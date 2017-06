Træningen rykkes ud

Tendenserne er klare. Motion i det fri hitter. Flere og flere danskere ønsker at rykke træningen ud under åben himmel i frisk luft – særligt på denne tid af året. Og der kan være brug for fleksible rammer, når motion og fysisk aktivitet skal passes ind i en travl hverdag med børn, job og hvad, der ellers fylder i tilværelsen.

På den udendørs træningsplads bag Gladsaxe Svømmehal kan man finde to kasser med helt nyt udstyr, som bare venter på at blive brugt. I samarbejde med GIF Gymnastik afholder Idrætsanlæggene i Gladsaxe derfor tre gratis workshops, hvor man kan blive inspireret til din træning og til brugen af udstyret. Alle er velkomne uanset niveau.



Aktiviteter for hele familien

Mads og Vivi Thrane Thrane bor i lokalområdet og var begge med på en workshop i foråret, som de havde stor glæde af. Et par gange om ugen hopper de i træningstøjet og lader løbeturen gå forbi træningspladsen.

”Det der at man bare lige kan løbe herop og træne, når det passer ind i en travl hverdag, det er altså helt ideelt. Og så er det selvfølgelig super motiverende, at der er alt det her nye udstyr,” siger Mads Thrane.

I Caféhaven, hvor træningspladsen er placeret, finder man også både hoppepude, friluftsbad, gynge, panna fodboldbane, sandkasse og løberuter, så der er god mulighed for at få familieliv og motion til at gå op i en højere enhed.

”Vi har selv en teenagedatter, der dyrker atletik og styrketræning, så det her er også noget, vi kan gøre sammen hele familien, og det er jo et kæmpe plus, ” siger Vivi Thrane.

Mads og Vivi Thrane håber, at mange vil benytte sig af de gratis workshops. ”Vi har jo lært en masse på den workshop, og det kan varmt anbefales. Og så håber vi, at folk vil mærke forskellen ved at få motion ude i den dejlige friske luft i grønne omgivelser. Det giver bare det der ekstra,” siger Mads Thrane.



Tilmelding og info

De tre workshops finder sted kl. 9.30-11.00 lørdag den 10. og 17. juni og søndag den 25. juni. Gå ind på gladsaxe.dk/workshops, hvor du finder link til tilmelding hos GIF Gymnastik.

Tag familie, venner eller kolleger med og få inspiration til at få mere bevægelse og fysisk aktivitet ind i hverdagen.