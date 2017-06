Travlhed hos Søborg Harmoniorkester

Søborg Harmoniorkester, Gladsaxe Concert Band, er så småt på vej på sommerferie efter et travlt forår. De startede med deres forårskoncert som i år var en fælleskoncert med Gentofte Concert Band på Mørkhøj Skole.

Herefter tog de på en fire dage lang orkestertur til Gladsaxes venskabsby Koszalin i det nordlige Polen. Turen blev gjort mulig med støtte fra både Gladsaxe Kommune og Kapelmesterforeningen.

34 musikere og påhæng tog tidligt Kristi Himmelfartsdag af sted i bus for at spille to koncerter. Orkestret spillede den første koncert fredag aften i byens storcenter Galleria Emka. Det var en god koncert, og publikum var begejstret og stod både foran orkestret, ved siden af orkesteret, og på 1. salen over orkestret.

Lørdag eftermiddag spillede orkesteret og dirigent Peter Harbeck koncert på Rådhuspladsen i Koszalin, for det fremmødte publikum på en solbeskinnet dag. Der blev blandt andet spillet dansk musik af både Ib Glindemann, Kai Normann-Andersen og Bent Fabricius-Bjerre.

5. juni spillede orkesteret til grundlovsmøde for de Konservative ved Aldershvile Slotsruin. De sluttede sæsonen med to koncerter i Gentofte. En for bofællesskabet Østerled og en i Hellerup Sejlklub. Orkesteret spiller til Gladsaxedagen 26. august.