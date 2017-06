Tyveri fra personbil i Søborg mm.

Onsdag den 21. juni kl. 08.00 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i vedkommendes bil, som holdt parkeret på Solnavej i Søborg.

Gerningsmanden havde knust en af bilens ruder og havde herefter tilegnet sig bilens radio- og navigationsanlæg.

Undgå indbrud i din bil

Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet følgende råd til at undgå indbrud i din bil:

• Fjern altid tændingsnøglen – også når du forlader bilen et øjeblik på tankstationen eller ved børnehaven. Luk og lås alle døre

• Fjern mobiltelefonen og GPS-enheden fra forruden

• Tag alle værdigenstande med, når du forlader bilen, eller lås dem inde i bagagerummet

• Luk alle vinduer helt til og glem ikke en evt. trækrude og soltaget

• Lås benzindækslet

• Parker på befærdede steder med god belysning

• Flere råd på www.dkr.dk

Cyklist påkørt i Søborg

Torsdag 22. juni kl. 08.33 blev en 48-årig cyklist påkørt af en højresvingende bil på Buddinge Hovedgade i Søborg, da føreren af bilen, en 70-årig mand,

foretog et højresving ind på en tankstation og i den forbindelse overså og ramte cyklisten, som kørte i samme retning.