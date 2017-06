Under Guds åbne himmel

Otte af kommunens kirker var gået sammen om at holde friluftsgudstjeneste sammen på et areal bag Høje Gladsaxe, og det trak mange mennesker til.

Ud over de kirkelige handlinger var der underholdning af flere kor – bl.a. Haraldskirkens gospelkor og af FDF-orkestret.

Arrangementet plejer at være i slotsparken, men på grund af et andet møde var man i år fortrukket til Høje Gladsaxe.