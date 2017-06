Ungeklubbens børn lavede mad i Brugsen

Fredag den 23. juni kom GoCook on tour til Mørkhøj hvor børn fra Ungeklubbben på Rybjerg alle sprang ombord i det mobile køkken og beviste, at børn sagtens kan være med i køkkenet, når der skal laves sund mad i hverdagen.

Kun 7 procent af alle danske børn er med i køkkenet.

Dette forår får 21 af Coops butikker i hele landet besøg af GoCook. Formålet er, at børn skal lære, at sund mad bestemt kan smage godt – og at den slet ikke behøver at være svær at lave.

”I Dagli Brugsen vil vi gerne være med til at uddanne den første generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre,” fortæller formanden Jens Lindblom , der sammen med Uddeler Casper Andersen har sørget for, at GoCook kom til Mørkhøj.