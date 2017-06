Værterne slog til

Gladsaxe Karate Klub tog godt for sig af retterne ved sin egen cup-turnering, der i år blev afviklet for 12. gang.

Som værtsklub satte Gladsaxe Karate Klub sin helt egen rekord ved at hjemtage det største antal medaljer ved stævnet. Det blev til i alt 12 guld-, 9 sølv- og 20 bronzemedaljer. Der var ca. 500 deltagere fra 40 klubber.

Cuppen giver mulighed for, at karateudøvere på alle niveauer, både begyndere og eliten, kan konkurrere på lige fod i disciplinerne kata (teknisk fremvisning) og kumite (frikamp). Som et helt nyt ”trækplaster” i år blev der afviklet en super-katapulje, hvor medaljetagerne fra de indbyrdes konkurrencer kæmpede om at blive stævnets absolutte vindere.

Som en præstation ud over det sædvanlige stillede klubbens stortalent og landsholdskæmper August Andersen sig øverst på sejrspodiet som samlet vinder af super-katapuljen og blev dermed hele stævnets ”Grand Champ”.

August Andersen vandt for nylig sølv ved det Nordiske Mesterskab i Tallin i Estland og efter præstationen ved dette stævne er der banet vej frem mod dansk karates absolutte elite.