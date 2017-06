Farvel til fyrværkeri

I 45 år har Lions i Gladsaxe arrangeret Sankt Hansaften ved Bagsværd Sø, og når vejret ikke ligefrem har været så håbløst elendigt som i fjor, har der været mange tilskuere til begivenheden.

Det afsluttende fyrværkeri har været en del af attraktionen, men lige her og nu ser det ud som om fyrværkeriet i fredags var det sidste.

-Skov- og Naturstyrelsen vil ikke give dispensation, så vi kan være på et areal, der hører ind under deres domæne. Forklaringen er, at fugleungerne hopper af reden. Det er ikke lige noget vi kan få bekræftet hos folk, der færdes i det miljø til hverdag, siger Peter Sand, der er vicepræsident i Lions Gladsaxe.

Der er strammet gevaldigt op om reglerne for brug af fyrværkeri ved Bagsværd Sø, så det f.eks. ikke er tilladt lige at slutte en bryllupsmiddag af med raketter og sole og stjerner.

-Vores fyrværkeri er jo en enkeltstående begivenhed i løbet af et år, og det hele varer et sted mellem 10 og 15 minutter, siger Peter Sand.

Der kan måske findes en løsning med at placere fyrværkeriet et andet sted ved søen, men så bliver det hele måske så fjernt, at det ikke rigtig giver mening.

Vejret holdt – næsten

Fint fremmøde til Sank Hans-arrangementerne

I fjor måtte ”manden med bålet” møde op ved Bagsværd Sø to dage efter Sankt Hans for at futte det hele af. For på selve aftenen var der ikke noget at gøre. Det hele var så sjaskvådt, at det hele bare ville være endt med røg og atter røg.

Men i år gik det lige som det skulle. Da klokken havde passeret de 22 og mørket for alvor var ved at sænke sig, blev der sat ild til bålet, og efter ganske få minutter strøg heksen af sted til Bloksbjerg. Der var endda en søster i reserve, hvis noget skulle kikse.

Ved 21-tiden kom der en smule regn. Men det var nemt til at leve med for de ca. 500, og det klarede hurtigt op.

Ude på søen var gratisterne igen i år mødt op for i deres kanoer at nyde bålet, underholdningen og fyrværkeriet som andre havde betalt for.

Kun det år, hvor ordensmagten mødte op og delte mange, mange bøder ud fordi der ikke var det nødvendige antal redningsveste i kanoerne, har de måttet til lommerne.

Helt så smertefrit rent bålmæssigt som ved Bagsværd Sø gik det ikke for sig ved Gladsaxe Kirke tidligere på aftenen. Her var det som i kongesangen med at stå i røg og damp. Men det lykkedes da efterhånden at få fut i det hele. Der var mindre bålpladser til at bage snobrød.

I Utterslev Mose var fremmødet meget stort, og her artede bålet sig bedre.

I Buddinge Kirke lignede det en slags friluftsgudstjeneste med stolerækker i det fri. Der var nu tale om en ganske glimrende gospelkoncert.

Bålet var ganske imponerende konstrueret. Det så næsten arkitekttegnet ud og heksen var i miniafdelingen.





Foto: Kaj Bonne. – Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk