Vild action og indestængte følelser

Er man til bankrøverier, biljagter og skæve karakterer, er Edgar Wrights højoktane ”Baby Driver” nok lige sagen. Filmen starter i sjette gear og to timer senere sidder man som blæst tilbage i biografsædet, fuldstændigt overvældet af det, der har udspillet sig på lærredet. Hovedpersonen Baby er bankrøvernes foretrukne flugtbilist, menen dag møder Baby den smukke servitrice, Deborah, og pludselig står alt lysende klart. Baby vil ud af branchen og skabe sig et nyt liv!

Anderledes nede i tempo finder man den engelske ”Når noget slutter”. Tony Webster, spillet af Jim Broadbent, lever et stille liv, da han en dag arver en dagbog fra en gammel flamme. Dagbogen tvinger Tony til at åbne sine øjne og acceptere konsekvenserne af fortidens handlinger. Englænderne kan noget med denne slags film. Den helt rolige overflade med det oprørte indre hav. ”Når noget slutter” er ingen undtagelse og ligesom andre film af sin slags har denne film også en perlerække af fantastiske karakterskuespillere på rollelisten. Ud over Jim Broadbent spiller Charlotte Rampling og Matthew Goode blændende i dette intense drama.

Til sidst er der også noget for de små med ”Grusomme mig 3”, hvor Gru og hans trofaste minions vender tilbage, denne gang dog på lovens side. For hvem er bedre end en tidligere superforbryder til at fange andre skurke? Livet som lovlydig borger er dog ikke noget for Gru. På den ene side elsker han at være superskurk, men på den anden side skal han være et godt forbillede for sine piger. Spørgsmålet er: Skal Gru blive på dydens smalle sti eller skal han vende tilbage til toppen af forbryderverdenen? Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 29. juni.