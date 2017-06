Vin skal bidrage til OL-tur

Den 17-årige bordtennisspiller Sophie Walløe vandt alt hvad hun deltog i ved DM for ungdom, og hun klarede sig også godt ved DM for seniorer.

Så er der hold i hendes ambitioner om at komme til OL i Tokyo 2020.

Men der skal penge til. Og nu er hun gået ind i et sponsorprojekt, hvor hun kan hente tiltrængte tilskud.

MENY i Søborg støtter Sophie i den gode sags tjeneste.

På trods af en overraskende flot 4. plads ved sidste års Paralympiske Lege i Rio og stor succes i den danske bordtennisverden, har det været svært for det 17-årige stortalent at finde sponsorer, der kan gøre det økonomisk muligt for Sophie at gå efter en medaljeplads ved PL i 2020.

Hun har derfor søgt alternative veje for at skaffe midler til at dække udgifter til turneringer og træningsophold i udlandet. Et samarbejde med crowdfunding-portalen SPONSOR.me har ført til et nystartet projekt initieret af vinimportøren ”Vin & Druen”, der ved salg af en vin designet til ære for Sophie lader indtjeningen gå ubeskåret hendes vej.

Tanken om at støtte op om et godt formål har også fået den lokale MENY til at slå et slag for Søborgpigen. Købmand Per Mikkelsen fortæller: – Den kraftfulde italienske vin Walloe – Danese vil blive solgt i butikken fredag 23. juni og lørdag 24. juni, og som nævnt vil al overskuddet tilfalde Sophie Walløe. Sophie vil selv stå i skranken og skrive autografer.

Fakta

Sophie Walløe er allerede en kapacitet på både senior- og ungdomsfronten i dansk bordtennis. Og tilmed stiller hun også op for Danmark indenfor Parabordtennis. En medfødt hofteskade blandet med talent og vilje gav Sophie mulighed for at deltage ved De Paralympiske Lege i Rio i efteråret 2016, hvor hun fik en flot og overraskende 4. plads og valgt som fanebærer af Parasport Danmark. Denne præstation og oplevelse gav hende lyst og mod på at gå efter en medalje til Danmark ved Legene i Tokyo i 2020!