100 år som kolonihaveforening

Kolonihaven 4. juli – som ligger på Klausdalsbrovej – har holdt 100 år jubilæum.

De fleste af foreningens medlemmer var mødt op til morgenmad og musik samt sang.

Hele dagen gik med at more sig og få hilst på dem man ikke lige kendte. Formanden Per Olsen holdt jubilæumstalen, hvor han kom ind på noget af historien gennem de 100 år.

En hoppeborg til børnene – som der heldigvis er kommet mange flere af – blev flittigt benyttet.