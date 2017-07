Målmandsrokader hos AB Gladsaxe

Posen bliver rystet godt og grundigt hos AB Gladsaxe op til den nye sæson i 2. division. Mange af de etablerede og løntunge spillere er ude af truppen, og de bliver afløst af unge spillere.

Førstemålmanden Jannich Storch forlader AB Gladsaxe efter tre et halvt år. Hans plads i buret overtages af Mark Jensen, der har gjort det aldeles nydeligt de gange han har fået chancen.

Skulle han blive ude af stand til at spille, kan det ende med at AB Gladsaxe sætter en tidligere landsholdsmålmand mellem stængerne.

For Jesper Christiansen med en fortid i en lang række topklubber og med 11 A-landskampe og 5 U21-landskampe på CV’et er nu tilknyttet klubben som assistenttræner. – Vi får en mand ind på holdet, som har vindermentalitet, og som ved hvad der kræves for at nå øverste niveau. Her taler Jespers meritter for sig selv. Han har selv prøvet at gå hele vejen, og har en enorm viden fra de forskellige klubber han har været forbi igennem en flot og lang karriere. Sammen med vores målmandstræner René Heitmann kan han også give en god sparring til Mark, samt vores unge målmandstalenter. Skulle Mark løbe ind i skader eller karantæner, så har vi også en aftale med Jesper om, at han er klar til en tjans i buret, men vi er helt afklarede omkring, at Mark nu er førstevalg, siger direktør Peter Rasmussen.

– Jeg kom til et tidspunkt i min karriere, hvor jeg skulle finde ud af, hvad jeg ville med fremtiden, og her bød der sig en rigtig god mulighed i AB. Efter nogle gode snakke med Søren Bjerg og Peter Rasmussen, så fandt vi frem til, at vi skulle have en fælles fremtid. Min primære opgave er som assistenttræner, hvor jeg skal hjælpe Søren og det øvrige team omkring holdet. Her skal jeg byde ind med viden og en masse erfaring. Jeg har mærket på egen krop hvad der kræves for at nå til tops efter 20 år som professionel, og det vil jeg gerne være med til at give videre, siger Jesper Christiansen til AB Gladsaxes hjemmeside.

Lars Brøgger forlader også AB Gladsaxe. Han har haft svært ved at komme sig oven på en hjernerystelse, som han pådrog sig i fjor med et langt sygeleje til følge.