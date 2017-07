AB Gladsaxe jagter erfaring

Det sprudler med talent på AB Gladsaxes stærkt foryngede mandskab. Til gengæld mangler der et par spillere, der har været med på det her niveau i mindst en håndfuld år.

Lørdag 5. august klokken 15 tager AB Gladsaxe hul på den nye sæson – nu som 2. divisionsmandskab – og op til den dato kan man sagtens forestille sig, at der er dukket et par rutinerede spillere op.

Det slog direktør Peter Rasmussen fast, da han i onsdags så AB Gladsaxe spille 1-1 mod Greve på anlægget i Bagsværd.

-Mange er forsvundet, og mange er kommet til, og det kører helt som vi gerne vil. Men vi er stadig på jagt efter to-tre rutinerede spillere. Vi vil gerne have noget rutine i centerforsvaret, så der bliver kamp om pladserne. Men selv om sæsonstarten nærmer sig med hastige skridt, så har vi ikke travlt, slår Peter Rasmussen fast.

I onsdags blev der indgået en aftale med angriberen Stefan Nygaard, der i en årrække har repræsenteret Næstved.

Mod Greve var der styr på tingene i 1. halvleg, hvor AB Gladsaxe var klart spilstyrende. Det skyldtes ikke mindst, at Kristian Uth gik ind og tog ansvar som den spiller, der får midtbanen til at fungere.

Der var gode og ikke mindst hurtige sideskift, så Greve blev flyttet godt rundt på banen.

Greve havde enorme problemer ved dødbolde, og det førte til det mål som AB Gladsaxes Armend Aslani – med en fortid i Brøndby IF – scorede efter en halv times spil. Greve satte bestemt ikke AB Gladsaxes målmand Mark Fabricius Jensen på nogle opgaver.

I pausen blev næsten hele holdet skiftet ud. Kun Mark Jensen blev. Tre ny oprykkede ABere og syv prøvespillere fik chancen, og Greve fik udlignet.

AB Gladsaxe har skåret i budgettet for at få tingene til at hænge sammen. Eftermiddagstræningen er droppet.

-Men det kan faktisk vise sig at være en fordel, for nu kan spillere med fuldtidsarbejde ved siden af nå at træne med, siger Peter Rasmussen.