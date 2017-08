AB Gladsaxe til eksamen

Der er skiftet godt og grundigt ud på AB Gladsaxes hold efter nedrykningen til 2. division. En lang række profiler er væk, og mange unge, nye er kommet ind i truppen.

Træner Søren Bjerg har brugt mange spillere i de fire træningskampe op til turneringsstarten på lørdag på Gladsaxe Stadion mod Hvidovre, og nu skal det vise sig, om han allerede har fundet en solid grundopstilling eller om der stadig skal rettes til.

AB Gladsaxe har spillet 1-1 mod Greve, tabt 0-1 mod Brønshøj og 1-3 til B 93 inden man i lørdags sluttede af med 2-1 over Lyngbys Superligareserver.

Nytilkomne Stefan Nygaard scorede begge målene mod Lyngby og ligner med sin fysik en gevinst for AB Gladsaxe.

AB Gladsaxes forsvar ser ud til at fungere nogenlunde, så holdet kan drømme om at stoppe med at forære lige så mange mål væk som i forrige sæson.

Op til turneringsstarten er der indgået aftaler med en række spillere, så Adnan Curovic, Tobias Noer, Daniel Warmbach og Oliver Carrara nu er med i truppen.

Hvidovre trænes nu af per Frandsen, der blev fyret i AB Gladsaxe efter det pauvre efterår.

Per Frandsen har fået profiler som Kim Aabech og Nicolaj Agger – begge med masser af Superligaerfaring – med i truppen og også den tidligere AB Gladsaxespillere Kasper Kristensen spiller nu i den røde trøje.

Efter lørdagens kamp skal AB Gladsaxe tirsdag i aktion i pokalturneringen, hvor Kastrup tager imod.