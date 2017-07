AB Gladsaxe ved at få skik på truppen

I foråret 2016 blev Robel Hagos rykket fra 2. senior til 1. senior, og den lokale spiller fra Høje Gladsaxe har med hårdt arbejde og fine præstationer overbevist Akademisk Boldklub Gladsaxe om, at han er værd at satse på.

Således har den 21-årige angriber Robel Hagos sat sin signatur på sin første kontrakt i karrieren. – Jeg er rigtig glad for, at vi får endnu en af vores lokale drenge på kontrakt. Da jeg havde ham på 2. senior, så var han uskolet og trænede ikke kontinuerligt. Men jeg så en usleben diamant, som kunne noget ekstraordinært. Efter vi hev ham op på 1. senior har han været uheldig med skader, men i den sidst del af foråret, så rykkede han sig nærmest fra dag til dag, og sluttede af med en halv time mod Skive, hvor han også scorede. Robel har gjort sig fuldt fortjent til det. Han har fået chancen, og vi tror på, at han får sit gennembrud i næste sæson, hvis han kan fortsætte med samme kontinuitet, siger ABs administrerende direktør Peter Rasmussen.

– Det er rigtig fedt, at klubben viser mig den tillid. Det viser at AB tror på mig, og stoler på at jeg kan fortsætte udviklingen. Det giver også en vis tryghed, og derfor skal den have fuld skrue fra nu af. Nu skal formen helt på plads, og så skal jeg fortsætte hvor jeg slap. Søren Bjerg har haft en plan med mig, og det var ham som hev mig ind på 2. senior. Han troede på mig før jeg selv gjorde, så det betyder også noget at det er Søren der er træner på førsteholdet. Jeg glæder mig rigtig meget til at vi starter op igen, og jeg skal bare bygge på, og så handler det om at slå til når jeg får chancen, slutter angriberen.

Martin er tilbage

Blandt de nye i truppen er Martin Nielsen – der dog faktisk kun har været væk den sæson, hvor AB Gladsaxe gæstede 1. division. Han blev vraget og tog til Hvidovre, men er altså nu tilbage.

– Vi ved at vi får en arbejdshest, og en spiller som er farlig fra distancen. Med Martin så ved vi, hvad vi får, og selvom vi spiller på en anden måde, så kan vi bruge hans aggressivitet og løbevillighed i høj grad. Samtidig er han en god mand for omklædningsrummet, som ved hvad der skal til, og vi ser frem til at genoptage samarbejdet med Martin, siger Peter Rasmussen.

– Det er et glædeligt gensyn, og selvom jeg har haft et godt år i Hvidovre, så savnede jeg AB. Jeg var også ærgerlig over, at jeg ikke fik min aftale forlænget i sommers, men sådan er gamet nogle gange. Nu er jeg super glad for at være tilbage, hvor jeg føler mig hjemme. Der er et stærkt sammenhold og et godt kammeratskab i klubben, og så er der en masse folk, som jeg har det rigtig godt med, siger Martin Nielsen.

Det er også blevet til en kontraktforlængelse med anfører Rasmus Nielsen, der nu skal være i klubben frem til mindst 2020.

Rasmus har sammenlagt spillet 158 kampe i AB-trøjen, og er nu klar til en tørn mere.

Møder Hvidovre

AB Gladsaxe tager hul på den nye sæson med opgøret hjemme mod Hvidovre 5. august. Hvidovre har fået den tidligere AB Gladsaxetræner Per Frandsen som styrmand, og han kan blandt andre disponere over Kim Aaebch, der har spillet i Superligaen for Lyngby, FC Nordsjælland og senest Horsens.