Action, spænding og eventyr hånd i hånd

Strømmen af fremragende film, der denne sommer kommer i Bibliografen, vil nærmest ingen ende tage. Også i denne uge er der nemlig nye fantastiske og hårdtslående film på programmet.

Først er der ”Atomic Blonde”, der følger MI-6 agenten Lorraines eskapader i et koldkrigs-ramt Berlin. Agentfilmen har typisk været mændenes domæne. Tænk på Bond, Bourne og Mission Impossible og tendensen bliver tydelig. Det er slut nu, for ”Atomic Blonde” sætter alle mændene til vægs i en spektakulær kraftudladning af hårdtslående action, kvikke replikker og dampende erotik. Hovedrollen spilles af Charlize Theron, der viser, hvor frygtindgydende en skuespiller hun er med det rette materiale.

I den intense spændingsfilm, ”May God Save Us”, bliver en række ældre kvinder myrdet i Madrid. To politikommissærer sættes på sagen og regner med, at mysteriet hurtigt bliver løst. Det viser sig dog ikke helt så nemt som først antaget, da byen samtidig afventer pavens besøg og derfor har besøg af halvanden million pilgrimme.

”May God Save Us” sammenlignes flere steder med ”No Country for Old Men” og var sidste år nomineret til 16 priser ved filmfestivalen i San Sebastian.

Til det lidt yngre publikum har Bibliografen premiere på ”Bigfoot Junior”, hvor teenageren Adam leder efter sin forsvundne far. Uden at afsløre for meget kan man konstatere, at faren er noget mere behåret, end Adam havde forestillet sig. Det viser sig, at faren har gemt sig i skoven for en virksomhed, der vil udføre grumme eksperimenter med hans DNA, og nu må Adam gøre alt for at give sin far friheden tilbage.

Ovenstående film har alle premiere i Bibliografen torsdag 27. juli.