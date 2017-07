Badminton hitter stadig

Badminton-instruktørerne Josefine og Frederik er vant til at undervise 4-6-årige i ”miniton” i Gladsaxe Søborg Badmintonklub på Gladsaxevej, så de har rutinen til at tage sig af de små, hvor badminton bliver lært gennem leg.

– I sommerferieaktiviteterne har vi dem her ned til 6-7 år, så det er ikke noget problem, fortæller Frederik Christiansen.

På landsplan har badminton haft dalende medlemstal i snart mange år, men sporten – hvor Danmark har stolte traditioner – hitter dog stadig og er fortsat blandt de populæreste idrætsgrene herhjemme.

I den ene uge havde badmintonklubben 40 børn på venteliste, og i den anden uge var tallet helt oppe på 57. Alt i alt får 80 børn lov til at deltage i sommerens tilbud.

Børnene er delt op i to hold af 20 spillere. I den ene hal er der de små, og i den anden hal instruerer Morten de ældre og lidt mere erfarne badmintonspillere.

– Efter sommerferien er der vel mellem 10-20 procent som forsætter i klubben, og her har vi heldigvis ingen venteliste, siger Frederik Christiansen.

Gladsaxe Søborg Badmintonklub råder over i alt 10 baner i de to badmintonhaller på Gladsaxevej.



Oliver er ved at serve, og der er fart på badmintonketsjeren.

Foto: Kaj Bonne.