Bagsværd skruer op for ambitionerne

Med de nye trænere Paulus Ekstrand og Jeff Holden klarede Bagsværd Boldklubs bedste hold i serie 2 sig ganske fornuftigt i foråret.

Det gik så godt, at der nu skrues op for ambitionerne.

-Efter et forår, hvor vi var rækkens tredjebedste hold og sluttede på en flot femteplads, er vi begyndt at se frem til en ny sæson. Vi havde første træning 18. juli, hvor der var 12 mand til træning. I opstarten har vi fire træningsmodstandere, blandt andet mod lokalrivalerne fra AB, siger Paulus Ekstrand.

– Det har været et ganske fornuftigt forår og drengene har taget mange af vores tiltag til sig – hvilket gør at vi står lidt stærkere i den nye sæson. Vi har sagt farvel til Andreas ”Mini” Christensen, som skal på officersskolen i Varde. Derudover mister vi Frederik Hagen og Simon Meyer i begyndelsen af september, da de skal på en længere udlandsrejse. Til gengæld har vi fået Adrian Kvist tilbage fra Jægersborg, en tidligere BB’er som gerne vil tage en ny en tørn med. Derudover er Carl Hoffmeyer – U-19 spiller rykket op i truppen, og vi håber på et par stykker til inden sæsonen begynder 19. august mod Vallensbæk på Bagsværd Stadion. ”