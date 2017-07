Ballade i børnehøjde og store følelser

I 1970erne og 1980erne var Bjarne Reuters børne- og ungdomsbøger i en klasse for sig. Mange af dem har i dag klassikerstatus og flere af dem blev filmatiseret. Hans første roman, ”Kidnapning” fra 1975, ramte allerede de danske biograflærreder i 1982 og havde blandt andre Lisbeth Dahl og Otto Brandenburg på rollelisten. Nu kommer så genindspilningen, der er sat i en mere moderne sammenhæng.

Historien er velkendt, Bertrams familie mangler penge og hans mor bliver syg. Derfor er det op til Bertram og hans søskende at finde på en plan, der skal kan skaffe penge til huslejen.

Der er fuld fart over feltet med både humor i børnehøjde og en lille portion drama til de lidt ældre.

I ”Tulipanfeber” finder Oscarvinderne Alicia Vikander og Christoph Waltz de store følelser frem i et storladent og medrivende drama om ugengældt kærlighed og begær.

Vi befinder os i Amsterdam i 1600-tallet, hvor den rige købmand Sandvoort, spillet af Christoph Waltz, hyrer en ung maler, Dane Dehaan, til at male sin unge hustru. De unge mennesker forelsker sig selvfølgelig og deres kærlighed blomstrer i takt med tulipanfeberens rasen. Deres hemmelige affære er yderst risikabel i en meget puritansk tid, og de to må derfor brygge en livsfarlig plan sammen for at sikre deres fremtid.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 13. juli.

Husk, at der hele ferien er sommerferiefilm for de 3-6 årige og deres forældre. Programmet består af blandede kortfilm fra Dansk Filminstitut, her iblandt Cirkeline, Dyrevennerne og Rita og Krokodille. Det eneste, man skal gøre, er at møde op og finde en plads i Bibliografens store sal. Forestillingerne er nemlig gratis.