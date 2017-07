Bordtennis med sjov

– Det vigtigste er, at børnene dyrker motion og finder glæde ved idrætten. Når det så sker i sommerferien, så skal det også være sjovt. De deltagende skal tænke til på en sjov sommerferieuge, hvor de også prøvede noget andet end bordtennis, siger bordtennis-instruktør Lars Høgsberg fra Gladsaxe Bordtennisklub.

Undervisningen finder sted i klubbens lokaler i den gamle stadiontribune på Gladsaxe Stadion.

Lars Høgsberg forsøger at indlægge andre sjove konkurrencer i løbet af ugen, så det ikke kun bliver dem, der er bedst til bordtennis, der vinder. Det kan være, at nogle er bedst til at løbe med trillebør eller løbe baglæns eller begå sig i et klatrestativ. Børnene tager også en tur i svømmehalen for afvekslingens skyld.

Og så er der mange forskellige bordtenniskonkurrencer, hvor det ikke bare gælder om at score flest point på normal vis. Der er lavet en anderledes pointtavle, og der uddeles præmier.

– Vi har deltagelse af 30 børn. De er meget velopdragne, søde og glade. De vil meget gerne være med, og man mærker, at det ikke bare er en parkeringsplads for dem, siger Lars Høgsberg.

Gladsaxe Bordtennisklub får efter sommerferien altid tilgang af en håndfuld nye unge bordtennisspillere. Og under sommerferieugerne er der også flere af bordtennisklubbens egne unge, som bare ikke kan få bordtennis nok: – Og det er da bare glædeligt, mener Lars Høgsberg.