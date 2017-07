Borgerinddragelse kan forbedres

Som opfølgning på interviewet med den nye borgmester Trine Græse, der vil mødes med borgerne i Rådhusets forhal, vil jeg komme med et yderligere forslag om borgerinddragelse.

Et antal borgere, for eksempel 2 eller 5% af vælgerne bør kunne kræve at byrådet behandler et forslag. Det vigtige er her at forslaget giver mulighed for en proces med borgere, der er involveret i en sag. Det at man skal samle underskrifter ind og snakke med folk er i sig selv en værdi.

Yderligere kunne man udbygge med at man i de forskellige distrikter, kan have samme mulighed. For eksempel at 2 eller 5 % af Mørkhøjs borgere skal kunne kræve at et forslag skal komme på byrådets møde. Hvis man er utilfreds med trafikdækningen så saml underskrifter ind.

Endelig kunne man holde byrådets møder ude i distrikterne. Behandler man et Mørkhøj forslag kan byrådets møde holdes for eksempel på Mørkhøj skole. Det kan betyde yderligere borgerinvolvering.

Peter Lawrence Brooker

Byrådskandidat Alternativet