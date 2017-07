Bump på Batterivej

Der bør placeres et bump eller to på Batterivej. Der er skolebus-holdeplads og udkørsel fra Netto på Sydfrontvej, men det afholder ikke folk fra at træde på pedalen på det lange lige stykke ned mod Gladsaxe Fort. 40 km zoneskiltene er kun til pynt.

Ydermere forstår jeg ikke, at der ikke for længst er placeret bump på de lange lige stræk i Mørkhøj Industri-

kvarter. Det kunne lægge en dæmper på gaderacene. På borgermødet vedr. vejåbning til Oktobervej lød det på Ole Skrald som om, der var masser af bump på lager, der bare ventede på et monteringssted. Gå du bare i gang Ole.

Morten Berthelsen

Kandidat for Venstre til KV17