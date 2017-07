De væltede sig i rekorder

Et hold på 22 svømmere fra Gladsaxe var af sted til de danske årgangsmesterskaber i Nørre Sundby – og det blev lidt af et triumftog.

Svømmerne svømmede mange nye personlige rekorder – i alt 78% personlige rekorder henover de fire dage.

Det blev til i alt ni medaljer hvoraf fire af dem var holdkapper, og Gladsaxe placerer sig som den 5. bedste årgangssvømmergruppe i Danmark.

Medaljerne blev trukket hjem af Sara D. Bartels som vandt guld i 100 og200m bryst, Esther E. Grubert som tog bronze hjem i 200m rygcrawl og Nikoline M. Lange som nappede bronzen på 50 og 100m butterfly.

Derud over tog Gladsaxe følgende holdkapmedaljer:

Sølv i 4x100m fri for damer taget af Terese K. Rudbeck, Sara D. Bartels, Frederikke M. Hansen og Esther E. Grubert. Dobbelt bronze i 4x100m HM til damer og herrer svømmet af Esther E. Grubert, Sara D. Bartels, Terese K. Rudbeck og Frederikke M. Hansen.

For drengene var det Jakob A. Jensen, Oliver Steenberg, Jeroen Grimmelikhuijzen og Emil Steenberg.

Drengene rundede stævnet af med at tage den sidste medalje til GSC – det blev til en sølvmedalje i 4x200m IM svømmet af Jeroen Grimmelikhuijzen, Oliver Steenberg, Jakob A. Jensen og Emil Steenberg.

Mange løftede deres niveau stort – her kan bl.a. nævnes at Frederikke M. Hansen blot var 2/10-dele fra at svømme under kravet til Nordiske junior mesterskaber på 50m fri i ny personlig rekord med 1,1 sek.