Der dribles med den store bold

Det er noget af en udfordring for børnene fra 0. til 3. klasse at holde gang i en stor, tung basketball. Men de lærer det forbløffende hurtigt. Det tager heller ikke lang tid at lære at drible ind mellem stængerne, som er placeret på gulvet. Derefter er udfordringen for dem at få sat meget fart under bolden, at den kan nå op til kurven og forhåbentlig ned i. Under sommerferieaktiviteterne har instruktørerne fra Gladsaxe Basketball Klub heldigvis sænket kurvene, så de yngste også kan føle den store glæde, det er, når bolden smyger sig ned gennem kurvens netmasker.

– Selvfølgelig er det vores håb, at de fortsætter i vores klub. Men det er langt vigtigere, at de finder glæde ved at dyrke vores sport, siger instruktør Pia Pannula Toft, der tog sig af de mindste sammen med Rikke Storm.

Blandt de ældste i den anden ende af hallen løber nogle af Gladsaxe Basketball Klubs meget skrappe U12-og U14-spillere rundt. Årgang 2004 og 2005 hører til blandt de allerbedste i Norden – de har nemlig vundet Nordensmesterskabet to gange i træk.

Måske er nye talenter på vej?