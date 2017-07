Edderkoppe-action og sommerferiefilm

Sommeren er ikke lig med ferietid i Bibliografen. Her er programmet stopfyldt med fantastiske tilbud til såvel helt unge som gamle. Alle hverdage fra klokken 10.30 er der dejlige kortfilm for de 3-6 årige i Bibliografens store sal. Her kan de helt små nyde perler med blandt andre Cirkeline, Rita og Krokodille, Vitello og mange andre. Filmene er gratis, så man skal bare møde op og nyde forestillingen.

Det er ikke kun børnene, der skal forkæles i denne uge. Allerede i morgen onsdag er der baby-bio på programmet, hvor spædbørnsforældre kan tage babyen helt gratis med i biografen. De skal bare selv huske at indløse billet. I denne uge vises portrætfilmen, ”Den bedste mand”, om bokseren Jørgen ”Gamle” Hansen, der mod alle odds blev europamester. Mikkel Boe Følsgaard og Lena Maria Christensen spiller hovedrollerne.

En premiere er der blevet plads til i denne uge, hvor den nye film om Spider-Man rammer Bibliografen. Edderkoppen, som han hed i de gamle danske tegneserier, har været filmatiseret adskillige gange med varierende succes. Ingen har rigtigt kunne knække koden og finde essensen af vores alle sammens venlige super-edderkop. Det rådes der dog bod på med ”Spider-Man: Homecoming”, der sætter helten ind i det meget større Marvel-univers på lige fod med Iron Man, Hulk, Black Widow og alle de andre. Det er dog ikke helt så nemt, da Spider-Mans alter ego, Peter Parker, bare er en nørdet teenager. Heldigvis tager selveste Tony Stark Peter under sine vinger og forsøger at guide ham i den rigtige retning.

”Spider-Man: Homecoming” har premiere i Bibliografen torsdag 6. juli.