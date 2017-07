Elever belønnet

Lokal Mægleren Tommy Knudsen uddelte præmier på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Traditionen tro overrakte Lokal Mægleren Tommy Knudsen, præmier i form af festtilskud til de 9. klasser, der har opnået et gennemsnit på over 9 til den skriftlige afgangsprøve i matematik.

Præmieoverrækkelse er også en tradition, der begyndte efter Tommy Knudsen sponsorerede bogsæt til matematikundervisning på skolen. Tommy ønskede efterfølgende, at belønne de klasser der klarede sig ekstra godt og i år har 3 klasser, 9.X, 9.Y og Biotek, opnået nogle helt fantastiske resultater. Klasserne har samlet et gennemsnit på over 10,3 i både færdighedsregning og problemregning.

Tommy Knudsen glæder sig hvert år over, at være med til at fejre de unges succes. Han ønskede eleverne tillykke med de flotte resultater de har arbejdet så hårdt for og håbede de fik en god fest som afslutning på de ni år.