Fint fremmøde i ferien

Mange er på ferie. Alligevel kom der mange til markedsdagen i lørdags på plænen bag højhusene i Høje Gladsaxe.

Der var stillet mange boder op, og der var langt mere gang i sagerne end når der er loppemarked ude ved Byens Arena.

Men der var også mange andre ting at beskæftige sig med. Der var diverse forlystelser og konkurrencer, og der blev serveret eksotisk mad, og det trak mange til.

Der blev serveret kaffe og lækre kager, og der var musikalsk underholdning.

Så der var basis for at bænke sig og snakke med naboen eller andre folk fra den store bebyggelse.

Den nye borgmester, Trine Græse, åbnede arrangementet, og hun understregede i sin tale, at der sker mange gode ting i Høje Gladsaxe, men at man heller ikke skal lukke øjnene for, at der er ting, der trænger til at blive ændret i en positiv retning.

Noget, der glæder mig meget, er at ungeledigheden er faldende.

Det er meget positivt. Det at nedbringe ledigheden blandt unge er også et område, vi prioriterer højt i Gladsaxe Kommune, med blandt andet mentorer og vejledningsindsats. Vi koordinerer og løfter i flok. Vi er sammen om at løse tingene. Ligesom I også gør det med Markedsdagen her i dag.

Jeres nye slogan er: En verden af muligheder. Og det slogan lever I virkelig op til.