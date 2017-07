Fuld fart på Gladsaxegarden

Gladsaxe Pigegarde blev til Gladsaxegarden, da der blev åbnet for optagelse af drenge – og der er fuld fart på.

Nu har drengene også fået uniformer.

Garden har været ude at spille til flere konfirmationer og Garden var et festligt indslag til den årlige sommerfest på Gladsaxe Skole.

Gladsaxe Garden har også lige deltaget i 4 dage med fuld musik til Danmarks Mesterskaberne for Bygarder i Vejen og fik et flot resultat med hjem.

-I år blev det til sølvdiplom, en forbedring i forhold til sidste DM, hvor det var bronzediplom. Det må siges at være meget tilfredsstillende i og med at niveauet er steget ganske meget og vores gennemsnitsalder er faldet, så vi er vældig godt tilfredse, siger Helle Glottrup fra gardens ledelse.

Vel hjemme fra DM, deltog Gladsaxe Garden i fejringen af H/F 4. julis 100 års jubilæum.

Nu ser Gladsaxe Garden frem til at byde 45 glade musikbørn velkomne til sommerferieaktiviteter i uge 31 og håber at få en masse nye aspiranter til efteråret. Alle piger og drenge fra ca. 7 år er velkomne til at komme ned og spille trommer, slagtøj, fløjte, blæseinstrumenter mv. Vi har altid plads til flere!

Og så kommer Gladsaxe Garden selvfølgelig og spiller til Gladsaxedagen d. 26. august.