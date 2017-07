-Giv os dog et spejl

For lidt over to år siden omkom en 16-årig knallertkører på Triumfvej, da han væltede på sin knallert og kurede ind under en lastbil, hvor hans hoved ramte et dæk. Han fik så seriøse skader, at han døde på hospitalet.

Hardy Fauerskov fra Triumfvej var på stedet og kravlede på ryggen ind under lastbilen for at få den unge mand ud. Det var en meget trist oplevelse.

Nu frygter han, at han igen skal blive vidne til et slemt – måske dødbringende – trafikuheld.

Der er kommet cykelstier på Triumfvej, og det er fint for de mange skolebørn.

-Men vi beboere i husene Triumfvej 34-54 har nærmest ikke en jordisk chance for at se cyklisterne, når vi skal ud på selve Triumfvej, siger Hardy Fauerskov, der kører sin bil hen til udkørslen for at vise, hvor grelt det står til. En hæk, der er klippet helt ind til skellet, forhindrer, at man kan se, hvad der kommer fra venstre.

-Vi vil så gerne have et spejl, så vi via det kan blive orienteret om eventuelle cyklister på vej hen mod vores udkørsel, siger Hardy Fauerskov.

Han har kontaktet kommunen, der ikke er imødekommende.

” Det er vejteamets vurdering at cykelstien fortsat er farbar. Det er ligeledes vejteamets vurdering, at oversigten ved overkørslen ikke adskiller sig væsentligt fra øvrige overkørsler på Triumfvej. Det primære råd er derfor fortsat forsigtig udkørsel hen over fortovet” står der i en mail fra forvaltningen.

-Der må kunne findes en bedre løsning, så jeg vil tage fat i sagen, siger Ole Skrald Rasmussen, formand for trafik- og teknikudvalget.