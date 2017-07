Gladsaxe i Luksusfælden

Hvis kommuner kunne optræde som deltagerer i tv-programmet ”Luksusfælden” på TV3, så var Gladsaxe inden for ganske få år en sikker gæst.

I de kommende år bliver Gladsaxe Kommune nemlig flere hundrede millioner kroner fattigere, fordi man har sat gang i en forbrugsfest nærmest uden lige.

Godt nok slipper vi med 0,1 procent mindre i skat, men ellers er der ikke meget positivt at sige. Gladsaxe Kommunes forbrugsfest er så vild, at man på bare 3-4 år tømmer cirka halvdelen af kommunekassen for likviditet. Man bruger flere hundrede millioner kroner mere, end man får ind i skatter. Det på trods af ganske pæne forventede stigninger i skattegrundlaget.

De kedelige facts kan man læse i Gladsaxe Kommunes 2017 budget. Man kan også læse, at pengene fosser ud af kassen, fordi man alt for ukritisk har skruet op for forbruget. Pengene går til investeringer i blandt andet ”velfærd”.

Selvfølgelig er det populært i et valgår at give både skattenedsættelser og love flere penge til næsten alle grupper. Men de fleste ved fra deres egen økonomi, at fortsætter man med at bruge mere end man får ind, så går det rigtig galt.

Gladsaxe Kommunes overforbrug de kommende år er uholdbart – og derfor er der også stor risiko for, at skatten igen må sættes op. Det bliver så efter kommunalvalget.

Martin Skou Heidemann

Byrådskandidat nr 4

for Venstre