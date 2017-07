Højt til hest

Hestene stod i staldene på Grønnegården og blev striglet, inden der skulle rides på dem. Som altid var der nogle af klubbens faste ridepiger, der kunne vise de interesserede børn om, hvordan det skal gøres korrekt. Ude på gårdspladsen stod instruktørerne Maria Hedenvall (mor) og Cecilie Hedenvall (datter) og gjorde seletøjet klar til den kommende rideseance.

– Vi kører i to hold med 15 elever ad gangen. Et hold om formiddagen, og et hold efter middag. Det er lige, hvad vi kan klare, for vi har jo kun seks heste, siger Maria Hedenvall.

Ridning er en populær sommerferieaktivitet i Gladsaxe Kommune, så ventelisten var lang. Som i så mange andre af aktiviteterne bliver nogle af deltagerne så begejstrede, at de fortsætter efter sommerferien – således også på rideskolen på Grønnegården: – Vi tager imod elever op til 18 år, og der er stadig plads hos os, siger Maria Hedenvall.



Glade ridepiger på Grønnegården.

Foto: Kaj Bonne.