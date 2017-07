Hotelmorderen er iblandt jer

Teaterforeningen Gawenda på Telefonfabrikken havde 30 skuespilinteresserede børn på besøg til Gladsaxe Kommunes tilbud om sommerferieaktiviteter.

De unge instruktører fra Gawenda fortalte de opslugte børn om det rollespil, som de skulle være. Hver især skulle de 30 børn være ”en karakter” på et hotel. De blev alle iklædt en kostume. Én af dem ville gå under betegnelsen ”hotelmorderen”. Morderen skulle gå rundt iblandt alle de andre – og morderen dræbte sine ofre ved at blinke til dem med det ene øje. For at gøre det sværere skulle ofrene gå ti skridt, inden de skulle falde døde om. De andre skulle så herefter finde frem til, hvem morderen var.

Umiddelbart var interessen for skuespil størst blandt piger.

Blandt de 30 deltagere var der blot tre drenge.