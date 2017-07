I kamp med tiden

Der er skiftet voldsomt ud i AB Gladsaxes spillertrup efter nedrykningen til 2. division. Profiler er forsvundet til bl.a. Nykøbing FC, Fremad Amager og Hvidovre.

Så er der fyldt op med en række spillere fra klubbens egen amatørafdeling plus et par indkøb. Første turneringskamp er næste lørdag hjemme mod Hvidovre, så træner Søren Bjerg har kun kort tid til at få holdet til at fungere.

Der er spillet to træningskampe. Mod Greve blev det 1-1 efter en fin 1. halvleg, mens en bunke prøvespillere fik chancen i 2. halvleg.

I lørdags blev det 0-1 i Tingbjerg mod Brønshøj, der vandt på et straffespark. AB Gladsaxe havde igen en del spillere i aktion. I aften er der træningskamp mod B93 på Østerbro og på lørdag er sidste test mod Lyngbys Superligareserver.

Direktør Peter Rasmussen tager situationen med ro.

-Vi er ikke færdige med at supplere truppen op. Vi jagter lidt rutine, siger han.