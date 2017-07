Ikke noget socialudvalg i Gladsaxe?

Som en af de nye kandidater til kommunalvalget, vil jeg gerne fortælle lidt fra mit virke som socialkonsulent og give udtryk for min undren.

Jeg har gennem mange år arbejdet som selvstændig socialkonsulent og har valgt ikke at have sager i min egen kommune. Det ville hurtigt kunne sløre mit syn og blive uhensigtsmæssigt og uetisk for både mig og for de familier involverede.

Det er ikke desto mindre sådan at jeg har været inde over børnesager, der har hjemme i Gladsaxe Kommune, og som kandidat til byrådet er det gået op for mig, at Gladsaxe Kommune ikke længere har et socialudvalg.

Jeg bliver naturligvis helt vildt nysgerrig på, hvordan det kan være, da et socialudvalg har en vigtig funktion overfor de aller svageste borgere, nemlig de som har behov for hjælp og udvidet hjælp.

Jeg forstår, hvis man har valgt at dele det op og lægge de socialudvalgssager ud i andre udvalg, men stadig er der en signalværdi overfor de borgere der ligger i rammen for et socialudvalg.

Borgere, der har brug for forvaltningens kompetencer, skal forholde sig til alt for mange forskellige sagsbehandlere, det gælder også i Gladsaxe. Som repræsentant for Alternativet vil jeg kigge på om det giver mening at fastholde den struktur.

Mona Kjærulff Hansen

Byrådskandidat for Alternativet