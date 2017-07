Initiativ blev belønnet

Forrige mandag blev der holdt en udendørs koncert på Gladsaxe parkkirkegård. Og det havde trukket ca. 60 tilhørere til. Henrik V. Pedersen fra kirkegårdsbestyrelsen bød velkommen til denne aftenkoncert i det fri. Det er bestyrelsens ønske at afprøve om den smukke parkkirkegård kan bruges til sådanne arrangementer til glæde for besøgende på kirkegården.

Herefter overtog FDF Gladsaxe Brass Band under ledelse af dirigent Carl Viggo Jespersen. De skabte en smuk stemning med et godt og varieret repertoire og viste, at de er klar til deres planlagte koncertrejse til Tyrol. Stemningen blev understreget af, at aftensolen kom frem og lyste i strejf mellem træerne. En lidt kølig, men meget smuk aften.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk