Inspiration til børnepasning om natten

Nyt inspirationskatalog giver bud på gode og trygge løsninger til de børn og forældre, der har behov for pasning uden for de almindelige åbningstider.

I dag tilbyder ni kommuner børnepasning hele døgnet, mens 14 kommuner tilbyder pasning efter kl. 19. Det viste en undersøgelse foretaget af KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – tidligere på året. Men nu får kommunerne et inspirationskatalog med en række gode eksempler fra Danmark og Sverige på, hvordan man kan tilpasse pasningen til børnenes og forældrenes behov.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

– Det afgørende er, at familier med skæve arbejdstider får et tilbud, der får ender til at nå sammen. Det kan være derhjemme eller i dagtilbuddet, og man er ikke en dårlig forælder, fordi ens barn skal passes om natten. Kataloget viser, at der kan være masser af tryghed og omsorg i aftentilbuddet. Jeg håber, at det kan være med til at inspirere kommuner og dagtilbud til at udvikle fleksible tilbud.

I kataloget er der blandt andet eksempler på, hvordan man kan sikre tryghed og mest mulig tid mellem barnet og forældrene ved for eksempel at lade forældrene putte deres barn, inden forældrene tager på arbejde, ved at lade forældrene komme og overnatte sammen med barnet, når de har afsluttet en vagt, eller at børn og forældre kan ringe sammen og sige godnat. Og hvordan kommuner kan tilbyde alternativ pasning i nærområdet på lukkedage, hvor personale, som kender børnene, følger med.

Kataloget supplerer de nye, individuelle tilbud, som forældre snart får gavn af som følge af dagtilbudsaftalen. Her får alle forældre med et arbejdsbetinget behov ret til at vælge et tilbud, hvor man kombinerer en deltidsplads i en institution med pasning i hjemmet. Derudover bliver muligheden for at få tilskud til pasning af egne børn gjort mere fleksibel.

Aftalen om stærke dagtilbud blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre 9. juni i år.