Kajs kreative kraft

Kaj Himmelstrup – årgang 1927 – fra Stengårds-kvarteret er noget af en ener. Kunstner vil han ikke kalde sig: Nej, jeg virkede som lærer.

Og det var et job, som han var glad for. Og stolt af. Fra 1950 til han blev pensioneret var han lærer på Den Lille Skole, der ligger på Gammelmosevej.

– Skolen blev startet i 1949, og jeg blev ansat som lærer nummer to året efter. I de første år lå Den Lille Skole på Østerbro, men i 1955 rykkede vi ud til Gammelmosevej, fortæller Kaj Himmelstrup, der i 1960 købte grund og byggede hus på en sidevej til Gammelmosevej.

Man mærker tydeligt et brændende engagement hos Kaj Himmelstrup. Bag hans milde øjne og umiddelbart milde væsen gemmer der sig en oprigtig indignation og retfærdighedssans.

– Jeg kunne ikke med folkeskolen – for da jeg begyndte som lærer, var den stadig ”den sorte skole”. Den politik gjorde vi op med i Den Lille Skole, erindrer Kaj Himmelstrup.

Fagligheden, glæden ved at undervise børn og videregive ny viden ligger Kaj Himmelstrup stærkt på sinde. Det er da også disse kvaliteter, han har brugt i sin fritid, som man snart skal kunne forstå har været sparsom.

Kreativ åre

Kaj Himmelstrup har tegnet, arbejdet med ler, komponeret musik til klassisk guitar, skrevet børnebøger, fagbøger, noveller, TV-spil, dramatik og romaner. Det er mildest talt en imponerende produktion, som Kaj Himmelstrup har bag sig. Man kunne fristes til at tro, at han ville slappe lidt af – men, nej. Den 26. juni udkommer hans seneste roman ”Bjæf fra folkedybet” på Mellemgård. Ikke nok med, senere i år udkommer hans fjerde nodebog med kompositioner til klassisk guitar.

Vi taler om hans nye roman. Er den selvbiografisk, spørger vi lidt ”fintet”:

– Der ligger altid et og andet selvbiografisk i det, jeg skriver. Men jo, der er mange sammenfald. Hovedpersonen i ”Bjæf fra folkedybet” har samme alder, som jeg selv. På den måde er jeg sikker på, at jeg har nogenlunde styr på tiden – for så er det noget, som jeg selv har oplevet og derfor kan huske, siger Kaj Himmelstrup.

Kaj Himmelstrup kom til verden for 90 år siden på Skive-kanten. Men faderen gik konkurs med sin lille købmandsforretning på grund af efterdønningerne af Wall Street-krakket. Familien blev splittet. Kaj fulgte med moderen og boede hos bedsteforældrene, mens faderen søgte mod København for at finde job. Da det lykkedes for faderen af få arbejde, kunne han igen samle familien. Det skete på Islands Brygge, og det er dét område, som Kaj Himmelstrup betragter som sin ”hjemegn”.

Efter næsten 60 år i Gladsaxe Kommune er Kaj Himmelstrup vel næsten også helt Gladsaxe-borger. I januar mistede han sin kone, som han sidste år fejrede krondiamantbryllup med. Børn, børnebørn og oldebørn bor næsten alle i nærheden, så der er stadig mange familiebesøg, hvis Kaj ellers har tid til det.

Stemmer på kvinder

”Bjæf fra folkedybet” er en humoristisk roman med en hovedperson, der er drevet af voldsom retfærdighedsfølelse. Voldsomme episoder hænder, da den gamle, fredsommelige pensionist bliver modnet politisk, men det vil være synd at afsløre pensionistens handlinger her. Dog kan vi afsløre så meget, at han går i aktion mod Foghs regeringens nye krigsdagsorden for Kongeriget Danmark, som efter hovedpersonens mening stred mod ændringen af Grundloven i 1953.

Kaj Himmelstrup er et politisk menneske: – Men jeg har nu godt nok aldrig været medlem af et politisk parti. Jeg har stemt på kvinder i hele mit liv, men det gør mig ikke til feminist af den grund, siger Kaj Himmelstrup med et grin.

– Desværre er der stadig for få kvinder i dansk politik. Vi fik godt nok også en kvindelig statsminister, og det var selvfølgelig godt at det skete, men jeg havde nu hellere set andre kvinder indtage den post, siger Kaj Himmelstrup, som vel altid har bevæget sig i grænseområdet mellem S og SF.

Kaj Himmelstrup kiggede ikke længere ud på venstrefløjen: – I begyndelsen af 1970erne var jeg tre uger i Kina. Det var ganske få år efter Maos kulturrevolution. Det lykkedes at få Danida til at støtte min rejse, og jeg skrev en lille bog ”Børn i Kina”. Jeg kunne godt se, at der var gode pædagogiske initiativer, men generelt var det alt for indoktrinerende. Det er systemet, der bestemmer over individet, siger Kaj Himmelstrup.

På lokalt plan fik Kaj Himmelstrup for en del år siden opført ”Grevinden fra Bagsværd” ved blandt andet Aldershvileslottet. I 1961 debuterede han med et skuespil på Aarhus Teater, og i TV-spillets storhedstid i 1970erne blev hans TV-spil ”Bananmanden” opført med Buster Larsen og Kirsten Walther i hovedrollerne.

Jo, Kaj har meget spændende stof at se tilbage på. Men nyt er også på vej. Og nu altså senest ”Bjæf fra folkedybet”. Bogen er på 242 sider og kan købes for 199,95 kroner.