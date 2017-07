Som traditionen byder afholdt Gladsaxe Håndværkerforening sin traditionelle fugleskydning. Og en ny fuglekonge blev hædret, nemlig Ebbe Skovsgaard.

Byrådspolitikeren har været borgmesterkandidat for Venstre i en halv snes år. Det fik Gladsaxe Håndværkerforenings formand Søren Muldgaard til munteret at konstatere: – Ebbe blev ikke bykonge, men konge blev han da: fuglekonge!

Andre hædersbevisninger blev uddelt. Titlen som kronprins 2017 tilfaldt fabrikant Steen Andersen, der også blev keglekonge for 2017.

Igen i år blev fugleskydningen afholdt på Aldershvile Slotspavillon. Det var Fuglekongen for 2016, Bjarne Rasmussen, der sørgede for et succesrigt arrangement.

Vejret var fantastisk, og frokosten på terrassen faldt i deltagernes smag.