Kortere skoledage i Gladsaxe

Jeg synes, at vi i Gladsaxe kommune skal have kortere skoledage til folkeskoleeleverne. Jeg går i 8. på Grønnemose Skole, hvor jeg får sent fri. Det forhindrer at jeg kan gå til fritidsaktiviteter. Efter at folkeskolereformen blev indført, blev flere fra min skole nødt til at droppe deres fritidsinteresser – simpelthen fordi at de ikke længere havde tid til det.

I andre kommuner såsom Herning får folkeskoleeleverne tidligere fri end i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at de for eksempel har mere tid til fritidsinteresser. Det initiativ støtter jeg op om, og jeg synes at vi skal få det indført i Gladsaxe Kommune.

Lasse Forsmann

Grønnemose Skole