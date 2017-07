Lejlighedsindbrud i Søborg

Søndag den 9. juli kl. 03.27 anmeldte en 38-årig kvinde, at hun sammen med sin mand netop var kommet hjem til deres lejlighed i Høje Gladsaxe og havde konstateret, at der havde været indbrud.

En eller flere ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til lejligheden ved at bryde et vindue op og herefter gennemrodet store dele af lejligheden. Gerningsmændene havde bl.a. stjålet flere iPads, en PlayStation og et ukendt antal smykker.