Letbanen er forældet teknologi

Nu er det ved at være alvor med letbanen. Efter i mange år bare at have været en fjern snak for mange Gladsaxeborgere er realiteterne rykket tæt på.

Borgere opdager, at deres huse skal eksproprieres eller at deres villavej skal være gennemkørselsvej til Mørkhøj Industrikvarter i flere år.

I disse måneder sidder letbaneselskabet og kigger på de indkomne tilbud før byggeriet skal gå i gang, og kaos på Ring 3 kan begynde med daglige trafikpropper og andre gener for Gladsaxes borgere.

Ikke alene kan borgerne i Gladsaxe se frem til stigende ejendomsskatter for at betale for letbanen. I 2024 når letbanen åbner, vil den være teknologisk forældet.

I disse år sker der store teknologiske fremskridt med førerløse biler og busser, så der i 2024 vil være fuld brugbare løsninger, når letbanen er planlagt til at åbne, der giver borgerne bedre service.

Politikerne i Gladsaxe Byråd og i de andre kommuner, som er med i letbanesamarbejdet, burde derfor skrinlægge alle planer om en letbane nu og ikke bruge flere skattekroner på noget som aldrig betaler sig tilbage. Mange byrådsmedlemmer vil måske se det som et prestigetab at opgive letbanen nu, men det er bedre end, at borgerne skal betale milliarder for en forældet teknologi de næste mange år.

Byrådet burde se frem og komme i gang med forsøg med førerløse busser. De vil kunne give borgerne en meget bedre service med dør til dør kørsel og letbanen overlegen.

Henrik Sørensen

Byrådskandidat (k)