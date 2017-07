Listekongerne er til tømmer

Da Østerbro Tømmerhandel udsendte en pressemeddelelse i anledning af virksomhedens overtagelse af Søborg Tømmerhandel på Østmarken 5 lød det således: ”Branchens humlebi er landet i smørhullet. Østerbro Tømmerhandel har overtaget en lille tømmerhandel med sjov historie på en meget attraktiv Søborg-adresse”.

Så er det sagt. Humlebien er naturligvis Østerbro Tømmerhandel, der på det seneste har slået sig op på at vokse sig stor og ikke er bange for at gå i konkurrence med de store byggevarekæder. Og nu skal den udfordring også foregå fra adressen på Østmarken samt Københavns Listefabrik på Rosenkæret 18: Blot 999 meter fra Søborg Tømmerhandel, som både tømmerhandler Allan Lundberg og administrerende direktør Peter Klindt Jørgensen konstaterer med tilfredshed.

– Som begge virksomhedsnavne afslører, så gør vi os inden for trævarer. Vi har et stort sortiement af værktøj til professionelle, så det er ikke her vi har vort fokusområde for private kunder. Naturligvis kan private også købe værktøj, men vi er slet ikke interesserede i at have alt det på hylderne, som markedets store spillere har liggende. Til gengæld er der ikke det, som vi ikke kan klare i træ. Og har vi det ikke, så skaffer vi det hjem, du skal bare spørge, så går vi i aktion, griner ejeren Allan Lundberg, som med stolthed kalder sig tømmerhandler, og direktøren ”for det hele”, Peter Klindt Jørgensen.

Perfekt beliggenhed

De to chefer i Østerbro Tømmerhandel er meget begejstrede for Søborg Tømmerhandels placering. Beliggenheden kan ikke være bedre, når man ved at det fra Østmarken ikke kræver mange hundrede meter, før kunderne kan komme ud på Hillerødmotorvejen, Lyngbymotorvejen og Gladsaxe Ringvej: – Inden for en radius af 10 kilometer sælges der trævarer for en milliard kroner, så kundeunderlaget er vist til stede – både for professionelle og ”gør-det-selv-manden”, siger Peter Klindt Jørgensen.

Søborg Tømmerhandel – som de nye ejere har moderniseret – hed i en kort periode Søborg Trælast, inden salget til Østerbro Tømmerhandel har faktisk en sjov historie, som har tråde helt tilbage til 1909 og Østerbro. Den gamle hal på Østmarken er 108 år gammel. Fra 1909 og de næste næsten 40 år lå hallen på Strandboulevarden på Østerbro, men så blev hallen pakket ned og sendt til Østmarken, hvor den blev genopført. Der er noget westernagtigt over den gamle hal, og den har da også inspireret flere filmfolk til at lade den indgå som location til tv-serier.

”Humlebien” flyver godt videre og har siden finanskrisen i 2008 været i konstant fremgang i alle ni år: – Da krisen var på sit højeste, så var vi i modsætning til mange andre ikke bange for at yde kreditgivning til loyale kunder – og de har så holdt fast på os, selv om det også går dem bedre. Særligt de to seneste år, er vores vækst accelereret. Overalt hvor vi er – og vi har også tømmerhandler på Østerbro, i Vejby og Hornbæk og Listefabrikken – er vi meget opmærksomme på, at vi skal overleve i lokalsamfundet, så derfor betyder de lokale kunder meget, siger Allan Lundberg.

– Ja, og vi satser på at gribe tingene an på en anden måde end, hvad du oplever i et byggevaremarked. Vi ved, at vi skal have et højt serviceniveau, og det har vi, fordi alle vores 65 medarbejdere er faguddannet personale og branchefolk. Når de servicerer kunderne på gulvet, så behøver de ikke en direktionsgodkendelse, så kan de handle med kunden ud fra deres egen sunde fornuft. Alle skal have mulighed for at gøre en god ”tømmerhandel”.

Og som vi har skrevet i vores butikker, ”så skal der være liv og glade dage med rigtig håndværkerstemning”, siger Peter Klindt Jørgensen.

En særlig trend, som ikke er helt ny, men dog i hastig fremgang er den kombination, hvor privatkunden selv handler direkte i tømmerhandlen:

– Folk kommer selv ind og køber varerne hos os og får en god pris og sparer omkostningerne til, at håndværkeren skal slæbe det ud på deres adresse.

Til gengæld får de håndværkeren til at lave arbejdet. Denne kombination ”køb selv – få en håndværker til at lave det”, tror vi vil blive endnu mere udbredt de kommende år, lyder det fra folkene bag Søborg Tømmerhandel og Københavns Listefabrik.

Verdensrekord

Historien på Københavns Listefabrik har ikke samme gamle duft af træ, som den gamle hal på Østmarken, men til gengæld er her trælister her, der og alle vegne.

– Vi har 1300 varenumre, og det er verdensrekord. Københavns Listefabrik er da også optaget i Guinness’ Rekordbog. Hvis vi ikke har listen, så kan vi selv lave dem efter den liste, som du vil have lavet mere af. Vores speciale er klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger, heraf et stort udvalg i hårdttræs- og hvidmalede lister, lyder det fra ”listekongerne” Allan Lundberg og Peter Klindt Jørgensen.

Humlebien inden for trævarer fortsætter med at flyve mod toppen:

– Men for vores forretning er højeste niveau nok et sted mellem en kvart og halv milliard kroner. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan for at nå vore mål.