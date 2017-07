Lyddæmpende kunst

Gladsaxe Bladets fotograf Kaj Bonne opdagede billederne på væggene i Gladsaxe Kirkegårds mødelokale. Han var imponeret.

Det viste sig, at mødelokalet var dekoreret med store flotte fotos taget af kirkegårdsleder Dick Kreinøe: – Det skete ved lidt af en tilfældighed. Skulle vi have hængt kunst op på væggene, så ville det have været en stor udskrivning. Men pludselig kom ideen om at bringe ”kirkegården ind i mødelokalet”.

Man har jo allerede fra mødelokalet en flot udsigt over plænen med kirken i baggrunden. Jeg havde gennem årene taget nogle billeder rundt omkring fra kirkegården, når jeg syntes, jeg så en flot rød farve på en ahorn om efteråret, eller et særligt lys ved solopgang en februarmorgen. Vi slog fotografierne stort op, og da akustikken i rummet var elendig, så blev de produceret på lyddæmpende materiale.

Fra Dick Kreinøe lyder det beskedent, at han er fotograf-amatør:

– Men da jeg var ung fotograferede jeg meget, og jeg lærte da også at fremkalde fotografier i sort-hvid…

Mødelokalet ligger i kapellet – og indtil for få år siden blev lokalet benyttet til krematorium – benyttes flere gange om ugen, særligt til begravelseskaffe. Nu har begravelsesgæsterne noget smukt at kigge på, mens de drikker kaffen.