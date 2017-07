Målmanden scorede

Gladsaxe Bears´s mangeårige målmand Daniel Vang Eberhardt, 25, sagde sidste lørdag ja til sin jævnaldrende forlovede, Leonora Charlotte Malabi Larsen, i Gladsaxe Kirke. Gommen, der var med til at vinde bronzemedaljer i 1. division i foråret, har kendt Leonora siden de gik på gymnasiet og for to år siden friede han til hende på en ferie til Fillippinerne. Parret der begge er fra Søborg har bosat sig i Mørkhøj. Daniel er dedikeret målmand på Gladsaxe Bears 1. divisions hold, men ud over det læser han til konstruktionsingeniør.

Efter vielsen blev det nygifte par overrasket af tidligere og nuværende 1. holds spillere fra Gladsaxe Bears, der stillede op som æresport for at hylde deres holdkammerat og hans udkårne.