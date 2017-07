Marna bringer balance i kroppen

Det er ingenlunde for meget sagt, at Marna Møller spænder vidt. I sin klinik på Ellestien 9 ved Aldershvile Slotspark tilbyder hun zoneterapi, fysiurgisk massage og healing. Og det sker til alle aldersgrupper – groft sagt fra nul til 100 år: – Jeg har arbejdet med en baby på tre måneder og op til en dame på 92 år, siger Marna Møller.

Marna Møller var oprindelig ansat i sin mands revisionsfirma, men på et tidspunkt fik hun lyst til at uddanne sig til zoneterapeut. Hun blev færdig i 1990 og har tidligere haft klinikker i Roskilde, Hellerup og Dyssegård.

– Min mand døde i 1998, men jeg kunne ikke drive hans virksomhed videre, siger Marna Møller, der derefter også tog en massøruddannelse, så hun kunne tilbyde sine patienter et alternativ til zoneterapien. Siden er healing også kommet til.

Marna Møller ved godt, at mange mennesker er skeptiske med hensyn til healing. – Hvis folk er interesserede i at blive healet, så er det noget jeg kan tilbyde dem. Men ønsket skal komme fra dem selv, jeg vil ikke presse på. Mange opfatter det som noget meget mystisk, men jeg vil gerne afmystificere healing. Dybest set kan vi alle heale. Vi har det i os. Når moderen stryger sit barn over hovedet, er det også healing, siger Marna Møller.

Ikke to mennesker er ens, og derfor bruger Marna Møller sin intuition over for det enkelte menneske, hvor hun kombinerer sin viden inden for sine uddannelsesfelter – balance i kroppen, afspænding samt fysisk og mentalt velvære.

Det er ikke så lang tiden siden, at Marna Møller åbnede sin klinik i boligen i det naturskønne omgivelser i Bagsværd: – Jeg har stadig patienter som har fulgt mig helt fra dengang, hvor jeg havde klinik i Roskilde.