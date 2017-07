Mavedans og samba på programmet

Efter sommerferien starter to nye dansetilbud op i Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus. Det ene er gruppen Belly Dancing Gladsaxe der danser mavedans og det andet et en ny skole ved navn Alegría Sambaskole. Fælles for begge tilbud er at de er baseret på lokale borgeres eget initiativ og lyst til at skabe kultur. Og så er begge initiativer er hjulpet på vej af KulturSkabernes rådgivere i Telefonfabrikken.

Det er kedeligt at danse alene

Marta, som starter Belly Dancing Gladsaxe, fortæller om sin motivation: ”Jeg elsker at danse og har danset i mange år. Jeg kan godt finde på at danse rundt derhjemme, men det er kedeligt at danse alene”.

I første omgang er målet at samle et hold af dansere, som mødes fast og lærer af hinanden. Senere vil Marta gerne at holdet kommer ud og optræder.

Belly Dancing Gladsaxe starter torsdag den 2. august. Kontakt Belly Dancing Gladsaxe på Facebook.



Gør det selv

Lidia, som starter Alegría Sambaskole har lignende målsætninger for sin undervisning. I første omgang tilbyder hun én måneds gratis undervisning for at prøve sig selv af og bliver klogere på interessen for samba og latin i Gladsaxe-området.

”Jeg har gået til samba i flere år inde i København. Det er en lang tur hver gang og det ærgrede mig at der ikke var mulighed for at danse samba her. Så må jeg jo starte det selv”, fortæller hun. Alegría betyder glæde og det er netop glæden ved dansen, der motivere Lidia og dét hun gerne vil dele.

Alegría Sambaskole starter den 13. august. Kontakt Alegría Sambaskole på Facebook.

Stigende interesse for kulturelt iværksætteri

KulturSkaberne i Telefonfabrikken har haft travlt i første halvdel af 2017. Der er nemlig flere kulturprojekter i støbeskeen med eksempelvis musik og kunst som omdrejningspunkter. Telefonfabrikkens leder, Betina Louise Kimergaard Toft fortæller: ”Vi søsatte KulturSkaberne i 2014 og har siden hjulpet mange lokale kulturelle ildsjæle med at realisere deres drømme på kulturområdet. Med KulturSkaberne giver vi folk mulighed for at være med til at gøre deres nærmiljø, og Gladsaxe i det hele taget, til en endnu mere spændende by at bo i”.

Fakta

KulturSkaberne er et sparringstilbud til alle borgere, der ønsker at skabe et kulturarrangement eller -projekt.

KulturSkabernes rådgivning består af to erfarne medarbejdere indenfor kulturproduktion.

KulturSkaberne hjælper fx med idéudvikling, projektbeskrivelse, faciliteter, budgetter, fondsansøgning, planlægningen og skaber netværk på tværs af nye og eksisterende ildsjæle.

Se mere på www.telefonfabrikken.dk/kulturskaberne